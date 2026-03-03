2 марта 2026 года в вечернее время в коттеджном городке «Бурабай» в селе Бесагаш Талгарского района произошёл самопроизвольный сход грунтовой массы объёмом около 150 кубометров, передаёт BAQ.KZ.

По данным ДЧС Алматинской области, грунт сошёл на территорию домов по улице Баянауыл. В результате повреждены надворные постройки и элементы благоустройства прилегающей территории. Жертв и пострадавших нет.

В целях обеспечения безопасности из-за угрозы дальнейшего проживания эвакуированы 17 человек.

Как уточнили в ведомстве, территория коттеджного городка относится к оползнеопасным и ещё в 2015 году была признана техногенно-опасной.

"Развитие оползневых процессов носит системный характер и усиливается при неблагоприятной погоде. Дополнительные факторы риска подрезка склонов при строительстве без инженерного сопровождения и отсутствие эффективной системы водоотведения и канализации", говорится в сообщении.

На месте работают силы ДЧС, специалисты «Казселезащиты», представители местных исполнительных органов и сотрудники полиции. Организован мониторинг состояния склонов, доступ к опасной зоне ограничен.

В профильные структуры направлены обращения для проведения инженерно-геологических изысканий. Также подана бюджетная заявка на строительство системы канализации.

Ситуация находится на контроле соответствующих служб. До получения экспертных заключений действуют временные меры безопасности, после чего планируется реализация комплексных инженерных решений по стабилизации склонов и предотвращению дальнейших оползней.

Ранее в данном районе уже фиксировались случаи схода грунта. Специалисты неоднократно предупреждали о высокой оползневой опасности территории и необходимости проведения инженерных мероприятий по укреплению склонов и обустройству системы водоотведения.