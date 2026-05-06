В Таразе менеджер автосалона похитил 334 млн тенге

В Таразе вынесен приговор 25-летнему мужчине, который, работая руководителем отдела продаж автосалона, похитил имущество клиентов и компании на сумму 334 млн тенге, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По материалам дела, обвиняемый обманул клиентку, пообещав обменять её внедорожник стоимостью 90 млн тенге на новый автомобиль. Он продал машину, а вырученные средства потратил на личные нужды. Взамен женщине был передан новый внедорожник автосалона стоимостью 83 млн тенге без ведома руководства.

В Генеральной прокуратере сообщили, что мужчина реализовал оставленные в автосалоне на продажу автомобили стоимостью 68 млн и 34 млн тенге, а деньги присвоил. Также он продал принадлежащий компании новый Toyota Land Cruiser стоимостью 59 млн тенге по заниженной цене.

Суд первой инстанции признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере и растрате и назначил наказание ниже минимального порога - 5 лет 1 месяц лишения свободы при установленном минимуме в 7 лет. Смягчающими обстоятельствами стали молодой возраст и частичное признание вины.

Однако по протесту прокуратуры кассационная инстанция пересмотрела приговор и ужесточила наказание до 8 лет лишения свободы, учитывая, что причинённый ущерб не был возмещён.

В надзорных органах напомнили, что при покупке автомобиля у дилеров необходимо тщательно проверять договоры, сверять реквизиты и лично убеждаться в поступлении денежных средств на счёт компании.

