Свыше 112 млрд теңге прошли через дропперов в Казахстане

Агентство по финансовому мониторингу усиливает борьбу с дропперством, рассматривая это направление как один из ключевых элементов обеспечения финансовой безопасности Казахстана.

С начала 2026 года АФМ ликвидировало 33 дропперские сети, занимавшиеся отмыванием денежных средств. В ходе расследований установлены более 40 организаторов преступных схем, которые вовлекли в противоправную деятельность свыше 500 человек.

По данным ведомства, через банковские счета дропперов прошло более 112 млрд теңге незаконных финансовых операций. Только за последние два месяца заблокировано свыше тысячи дроп-карт.

Одну из таких схем пресекли в Западно-Казахстанской области. Следствие установило, что международная группа использовала банковские счета граждан для легализации денег, полученных в результате интернет-мошенничества. После блокировки счетов, через которые прошло около 17 млн теңге, участники преступной группы похитили 18-летнего владельца одного из счетов и, угрожая насилием, требовали восстановить к ним доступ.

Еще один случай выявлен в области Жетысу. Местная жительница откликнулась на объявление о быстром заработке в социальных сетях и по указанию кураторов использовала собственные банковские счета для приема денежных средств, похищенных интернет-мошенниками. Затем она конвертировала деньги в криптовалюту и переводила их организаторам схемы, получая комиссию за каждую операцию.

В Туркестанской области дропперская схема координировалась через анонимного куратора в Telegram. За денежное вознаграждение он привлекал студентов и несовершеннолетних, предлагая передавать доступ к своим банковским приложениям. В результате фигурантами уголовного расследования стали более 20 молодых людей.

В Агентстве по финансовому мониторингу напомнили, что участие в дропперских схемах влечет уголовную ответственность. Казахстанцев призвали не передавать третьим лицам доступ к своим банковским счетам и картам, а также не соглашаться на предложения о "легком заработке", связанные с финансовыми операциями.

Ранее сообщалось, что мошенники обналичили 400 млн тенге через дропперов в Казахстане.

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