В Таразе задержали подозреваемого в пытках женщины окурками и зажигалкой

В Таразе полиция начала досудебное расследование по факту нападения на женщину, которую, по её словам, пытали в гостях, прижигали окурками и зажигалкой. Дело квалифицировали по части 1 статьи 108-1 УК РК, умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, передает BAQ.KZ.

О случившемся рассказал правозащитный паблик NeMolchi.kz с ссылкой на саму потерпевшую. По этой версии, женщина была в гостях, где её избили и прижигали сигаретами и зажигалкой. Там же утверждается, что нападавшие требовали от неё интимной близости, а избиение последовало после отказа. Женщине удалось убежать.

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По данным паблика, в возбуждении дела сначала отказали, и оно было восстановлено только после жалоб. Эти сведения официально не подтверждены.

В департаменте полиции сообщили, что по факту начато досудебное расследование.

«По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 108-1 УК РК (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый установлен и доставлен в отдел полиции. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное расследование всех обстоятельств произошедшего», - говорится в сообщении.

Расследование продолжается.

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