Интимные трансляции вели из квартиры в Алматы

Камеры, техника для трансляций и платный интернет-контент – такую деятельность обнаружили полицейские в одной из квартир Алматы. В городе пресекли работу вебкам-студии, где проводились онлайн-трансляции интимного характера.

Операцию провели сотрудники Управления по противодействию киберпреступности совместно с полицейскими Медеуского района.

Во время проверки в помещении находились девушка, участвовавшая в трансляциях, и администратор студии. Их доставили в подразделение полиции для выяснения обстоятельств.

Следы онлайн-бизнеса

Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику, камеры, оборудование для проведения прямых эфиров и другие предметы, которые могут иметь значение для расследования.

По предварительным данным, квартира была оборудована специально для организации платных интернет-трансляций.

Что известно о расследовании

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства деятельности студии, а также выясняют круг лиц, которые могли участвовать в ее организации и работе.

В полиции отмечают, что цифровое пространство не является зоной полной анонимности. Любая противоправная деятельность в интернете может стать объектом внимания правоохранительных органов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police)

Ранее в апреле по всей стране прошло оперативно-профилактическое мероприятие «STOP трафик». В его ходе зарегистрировано 41 преступление, связанное с торговлей людьми, из них 9 – в отношении несовершеннолетних.

В Кызылординской области раскрыта схема продажи новорожденного. 25-летняя женщина до и после родов находилась в специализированном фонде и отказалась от ребенка. Руководитель фонда предложила продать младенца 50-летней жительнице за 1 миллион тенге для последующего усыновления. Все участники задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

В Алматы выявлена организованная группа, занимавшаяся торговлей людьми с целью эксплуатации. Злоумышленники находили людей без определенного места жительства, оформляли на них кредиты и покупали автомобили, которые затем перепродавали. Основные подозреваемые задержаны, расследование продолжается.

В области Жетысу пресечен факт принудительного труда. Двое молодых людей 2005 и 2007 годов рождения были похищены, удерживались силой и использовались на производстве бытовой химии. Подозреваемые задержаны, пострадавшим оказана медицинская помощь.

Также полиция усилила работу по выявлению людей и групп, распространяющих незаконный контент и вовлекающих молодежь в противоправную деятельность.

В области Абай задержана семейная пара, организовавшая вебкам-студии. Они занимались поиском девушек и создавали условия для съемок порнографического характера. По делу ведется расследование.

Кроме того, в Астане, Алматы и ряде регионов возбуждено 20 уголовных дел по фактам вовлечения в противоправную деятельность и развращения молодежи, а также начато 15 расследований по заражению ВИЧ и 5 – по незаконному распространению порнографии.

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