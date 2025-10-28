В Таразе задержаны трое мужчин, похитившие девушку на глазах у очевидцев
Полиция Тараза задержала троих мужчин, подозреваемых в дерзком похищении девушки прямо с улицы, передает BAQ.KZ. Инцидент произошёл на одной из оживлённых остановок — по словам очевидцев, девушка ждала автобус, когда к ней подъехал автомобиль. Несколько мужчин выскочили из салона, силой затащили её внутрь и стремительно скрылись.
Прохожие пытались вмешаться, но не успели — всё произошло за считанные секунды. Видео с места происшествия разошлось по соцсетям, вызвав волну возмущения и тревоги среди жителей города.
Как сообщил официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев, по факту похищения возбуждено уголовное дело по статье 125-1 УК РК — "Понуждение к вступлению в брак". Эта статья была введена в уголовное законодательство недавно.
Трое подозреваемых задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Ход расследования находится на особом контроле руководства МВД. По результатам следственных действий всем причастным лицам будет дана принципиальная правовая оценка в соответствии с законом, — сообщил Алекешев.
Он отметил, что органы внутренних дел будут жёстко пресекать любые попытки понуждения к вступлению в брак и иные преступления против личной свободы граждан.
