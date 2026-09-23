С ситуацией, когда из-за болезни приходится обращаться за медицинской помощью на дому, сталкивались многие казахстанцы. Кто должен приехать на вызов – врач, фельдшер или медсестра? Сколько ждать мобильную бригаду и может ли поликлиника перенести вызов на следующий день? BAQ.KZ выяснил у Управления общественного здравоохранения Астаны, как работает медицинская помощь на дому.

Сколько ждать медицинского работника

Если вызов на дом зарегистрирован в установленное время и у пациента есть показания для получения помощи на дому, обслужить его должны в течение того же рабочего дня.

«В соответствии со Стандартом организации оказания ПМСП обслуживание зарегистрированных вызовов на дом осуществляется в течение рабочего дня. Поэтому вызов, принятый организацией ПМСП в установленное время и соответствующий показаниям для обслуживания на дому, должен быть обслужен в этот рабочий день», – сообщили в Управлении общественного здравоохранения Астаны в ответ на запрос BAQ.KZ.

Для мобильной бригады ПМСП установлен норматив прибытия до 60 минут с момента получения вызова. Такой же максимальный срок предусмотрен для вызовов четвертой категории срочности.

Редакция отдельно уточнила, может ли поликлиника сообщить пациенту, что специалист приедет только на следующий день.

«Если вызов зарегистрирован в установленное время и имеются показания для медицинской помощи на дому, его обслуживание на следующий день не предусмотрено», – подчеркнули в управлении.

На дом не всегда приезжает участковый врач

Привычное выражение «вызвать участкового врача на дом» не совсем точно отражает действующий порядок.

В управлении пояснили, что вызов на дом, активное посещение и патронаж – это разные формы медицинской помощи.

«Вызовы на дом обслуживаются мобильными бригадами ПМСП. В составе мобильной бригады для обслуживания вызовов на дому предусмотрен фельдшер, при необходимости к выезду привлекается врач соответствующего профиля», – сообщили в ведомстве.

Участковый врач проводит активные посещения пациентов в случаях, предусмотренных стандартом, в том числе после выписки отдельных пациентов из стационара. Медицинские сестры проводят активные посещения и патронажи.

Таким образом, на обычный вызов на дом может приехать фельдшер мобильной бригады, а врач привлекается при необходимости.

Почему заболевшему могут предложить прийти в поликлинику

При обращении сотрудники поликлиники регистрируют вызов, уточняют жалобы и состояние человека, после чего определяют, какая медицинская помощь ему необходима.

Одним из оснований для выезда мобильной бригады является состояние, при котором пациенту сложно или невозможно самостоятельно передвигаться и ему требуется медицинская помощь на дому.

«Одним из оснований для выезда мобильной бригады является ограничение способности пациента к самостоятельному передвижению, требующее медицинской помощи и консультации на дому. При наличии признаков экстренного состояния пациент маршрутизируется для получения скорой медицинской помощи», – пояснили в управлении.

Если показаний для оказания помощи на дому нет, человеку могут предложить самостоятельно обратиться в поликлинику.

В зависимости от состояния это может быть плановый прием, кабинет неотложной помощи или фильтр.

«В данном случае речь идет не об отказе в медицинской помощи, а о выборе формы ее оказания в соответствии с состоянием пациента», – подчеркнули в ведомстве.

Что делать, если человек физически не может прийти

Если пациент из-за состояния здоровья действительно не может самостоятельно добраться до поликлиники, об этом необходимо сразу сообщить при регистрации вызова.

«Если состояние пациента ограничивает способность к самостоятельному передвижению и ему необходимы медицинская помощь и консультация на дому, это является одним из предусмотренных Стандартом оснований для выезда мобильной бригады», – говорится в ответе управления.

Пациенту или его представителю следует подробно описать симптомы и отдельно сообщить о невозможности самостоятельно добраться до медицинской организации.

Если состояние резко ухудшается и появляются признаки угрозы жизни, необходимо обращаться в службу скорой медицинской помощи.

Сколько мобильных бригад должно быть

Мобильные бригады ПМСП формируются из расчета одна бригада на 25 тысяч человек населения.

При необходимости их количество может увеличиваться с учетом эпидемиологической ситуации, территории обслуживания и плотности населения.

«В период сезонного роста ОРВИ организации ПМСП при необходимости усиливают работу мобильных бригад и кабинетов, оказывающих помощь пациентам с острыми состояниями», – сообщили в управлении.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев, говоря о социальных обязательствах государства, напомнил, что предоставление гарантированного объема бесплатной медицинской помощи закреплено в Конституции. В числе такой помощи он назвал приемы участковых врачей, базовые обследования, диагностику, экстренную помощь и лечение социально значимых заболеваний.