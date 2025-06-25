Судно Morning Midas, перевозившее около 3 тысяч автомобилей, затонуло 23 июня в Тихом океане после крупного пожара, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей Zodiac Maritime. Эту информацию также подтвердили The Seattle Times.

По данным судоходной компании, корабль ушёл под воду примерно в 770 км от ближайшей суши на глубину порядка 5 тыс. метров. Причиной стало сильное повреждение конструкции в результате пожара, усугублённое неблагоприятными погодными условиями.

Согласно источникам, судно перевозило автомобили Chery Automobile Co., Great Wall Motor Co. и других китайских производителей. В числе груза находились 800 электромобилей, на одной из палуб с ними 3 июня произошло возгорание, когда судно находилось недалеко от побережья Аляски.

Morning Midas вышло из Китая 26 мая и направлялось в Мексику. Тушение огня осложнялось литий-ионными аккумуляторами, используемыми в электромобилях. Для ликвидации пожара был привлечён буксир. Все 22 члена экипажа были благополучно эвакуированы.

Судно было построено в 2006 году китайской компанией Xiamen Shipbuilding и ходило под флагом Либерии.