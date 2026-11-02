В ЦИК Казахстана напомнили о правилах предвыборной агитации

В Казахстане начался период предвыборной агитации в рамках предстоящих выборов депутатов маслихатов. Он продлится до 28 ноября. О действующих правилах, ограничениях и запретах для кандидатов и политических партий рассказала член Центральной избирательной комиссии Ляззат Сүйіндік, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

На заседании ЦИК разъяснили основные требования избирательного законодательства, которые необходимо соблюдать в период проведения агитационной кампании.

Как сообщила Ляззат Сүйіндік, предвыборная агитация стартовала 1 ноября после 18:00 и завершится 28 ноября в 00:00. День перед голосованием, 28 ноября, объявлен днём тишины. В этот период проведение любой предвыборной агитации запрещено.

Отдельное внимание уделили правилам распространения агитационных материалов в интернете. Политические партии и кандидаты могут использовать собственные интернет–ресурсы и аккаунты на онлайн-платформах для проведения агитации. При этом требование о размещении материалов на договорной основе на такие ресурсы не распространяется.

В ЦИК также напомнили о запрете фото- и видеосъёмки заполненных избирательных бюллетеней и их распространения в день голосования.

Сохраняются ограничения на изготовление агитационных материалов за пределами Казахстана, распространение анонимной агитации и использование материалов, подготовленных не для текущей избирательной кампании.

Ляззат Сүйіндік подчеркнула, что в день выборов и предшествующий ему день проведение предвыборной агитации не допускается. Вместе с тем ранее размещённые печатные материалы могут оставаться на прежних местах. Аналогичное правило действует и в отношении агитационных публикаций в интернете, однако повторно выводить их на главные страницы интернет-ресурсов запрещено.

Хочу напомнить, что в день выборов и предшествующий ему день любая предвыборная агитация запрещается. Ранее вывешенные печатные агитационные материалы могут сохраняться на прежних местах. Агитационные материалы, размещенные в сети Интернет, также сохраняются на прежних местах. Не допускается выведение их на главные страницы интернет–ресурсов, – отметила Ляззат Сүйіндік.

Ещё одно ограничение касается публикации результатов социологических исследований. В течение пяти дней до голосования, а также непосредственно в день выборов запрещается распространять в средствах массовой информации и на онлайн-платформах результаты опросов общественного мнения, прогнозы итогов выборов и другие исследования, связанные с избирательной кампанией. Запрет также распространяется на публикацию результатов голосований в поддержку политических партий.

Напомним, выборы депутатов маслихатов в Казахстане назначены на 29 ноября 2026 года.