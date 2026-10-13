ЦИК назначил дату выборов в маслихаты Казахстана

Внеочередные выборы депутатов маслихатов всех уровней в Казахстане состоятся 29 ноября. Решение принято Центральной избирательной комиссией на заседании 13 октября, передает BAQ.KZ.

В ЦИК сообщили, что выборы назначены на основании указа Президента Касым-Жомарта Токаева о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней.

Также Центризбирком представил календарный план избирательной кампании.

Выдвижение кандидатов начнётся 14 октября и продлится до 18:00 27 октября.

Регистрация кандидатов завершится 1 ноября в 18:00.

Предвыборная агитация пройдёт со 2 по 27 ноября включительно.

28 ноября станет днём тишины, когда предвыборная агитация запрещена.

Голосование состоится 29 ноября, а итоги выборов должны быть установлены не позднее 3 декабря.

Всего на предстоящих выборах предстоит избрать 3 447 депутатов в 228 маслихатах. Из них 668 мандатов приходятся на 20 областных маслихатов, 626 – на 38 городских и 2 153 – на 170 районных.

Накануне, 12 октября, Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней. Документ вступил в силу со дня опубликования. ЦИК было поручено назначить, организовать и провести внеочередные выборы.

Правительству, а также акимам Астаны, Алматы, Шымкента и областей поручено обеспечить организационную, материально-техническую и финансовую подготовку выборов.

Согласно Конституционному закону «О выборах в Республике Казахстан», внеочередные выборы депутатов маслихатов после досрочного прекращения их полномочий должны пройти не позднее двух месяцев со дня прекращения полномочий.

До подписания указа Глава государства провел консультации с Премьер-министром Олжасом Бектеновым и Председателем Курултая Айбеком Дадебаем. Президент отмечал, что полноценная работа маслихатов необходима для защиты интересов граждан, утверждения местных бюджетов и контроля за развитием регионов.