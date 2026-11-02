В ЦИК назвали суммы финансирования предвыборной агитации в Казахстане

В Казахстане определили размеры государственного финансирования предвыборной агитации кандидатов в депутаты маслихатов. В зависимости от уровня маслихата на выступления с предвыборными программами предусмотрено от 500 до 650 тысяч тенге. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

На заседании ЦИК разъяснили порядок выделения бюджетных средств кандидатам, а также условия формирования избирательных фондов для финансирования предвыборных кампаний.

Как отметили в Центризбиркоме, согласно пункту 3 статьи 8 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан», государство гарантирует кандидатам равные условия финансирования выступлений с предвыборными программами.

Выделенные средства кандидаты могут использовать для выступлений на телевидении и радио, а также для публикации материалов в периодических печатных изданиях. При этом они самостоятельно определяют, на какие виды информационного размещения направить предусмотренные суммы.

В ЦИК сообщили, что размеры государственного финансирования установлены с учётом уровня маслихатов. Для кандидатов областного уровня предусмотрено 500 тысяч тенге, городского уровня – 650 тысяч тенге, районного уровня – 500 тысяч тенге.

При определении объёмов финансирования учитывались изменения стоимости услуг средств массовой информации и инфляционные процессы.

В Центризбиркоме напомнили, что предыдущие выборы депутатов маслихатов состоялись в 2023 году. С тех пор стоимость размещения агитационных материалов изменилась, что было учтено при расчёте расходов на нынешнюю избирательную кампанию.

Помимо государственного финансирования, кандидаты и политические партии могут формировать собственные избирательные фонды. Такая возможность предусмотрена статьёй 34 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан».

Избирательные фонды формируются за счёт собственных средств кандидатов и политических партий, а также добровольных пожертвований в пределах, установленных законодательством.

Согласно озвученным на заседании данным, предельный размер избирательного фонда политической партии составляет 255 млн тенге. Для кандидатов в депутаты областных маслихатов установлен предел в 25,5 млн тенге, для кандидатов в городские и районные маслихаты – 12,75 млн тенге.

В ЦИК пояснили, что предельные суммы рассчитываются исходя из минимальной заработной платы, которая составляет 85 тысяч тенге.

Законодательство предусматривает два механизма финансирования предвыборной кампании: государственное выделение средств для выступлений кандидатов со своими программами и формирование избирательных фондов за счёт разрешённых источников.

Напомним, предвыборная агитация в Казахстане началась 1 ноября после 18:00 и продлится до 28 ноября. Выборы депутатов маслихатов назначены на 29 ноября 2026 года.