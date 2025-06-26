В Туркестанской области растет число населённых пунктов, присоединившихся к инициативе МВД по пропаганде здорового образа жизни, передает BAQ.KZ.

Как сообщает Polisia.kz, к движению "сёл без алкоголя" недавно присоединились Загамбар, Алгабас и Тагайна Толебийского района. Всего на сегодняшний день в регионе уже 66 сел официально отказались от алкоголя.

Одно из них — многотысячное село Загамбар, где мирно живут казахи и узбеки. Здесь, по словам сельчан, жизнь изменилась к лучшему.

"Это осознанный выбор для будущего наших детей. В селе стало спокойнее, уровень правонарушений снизился до нуля", — рассказал житель Егизбай Суттибаев.

Певица Алтынай Жорабаева также поддержала инициативу:

"Пусть дети растут в честной, здоровой и безопасной среде".

Такие перемены стали возможны благодаря тесному взаимодействию жителей с участковыми полицейскими и местными акиматами. Опыт сёл показывает, что здоровый образ жизни — это не просто лозунг, а реальный путь к улучшению общественного климата и безопасности.

Ранее мы писали о том, что четыре села Ерейментау добровольно отказались от алкоголя.