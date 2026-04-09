В Ұлытау завершают крупный агропроект
Завершается строительство первого оптово-распределительного центра. Запуск проекта запланирован на осень 2026 года.
В области Ұлытау подходит к завершению строительство первого оптово-распределительного центра (ОРЦ). Проект планируют запустить осенью 2026 года, передает BAQ.KZ.
О ходе строительства объектов агропромышленного комплекса стало известно в ходе рабочей поездки заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина в регион.
В рамках визита он также провел встречу с фермерами, где обсуждались текущее состояние сельского хозяйства и ключевые проблемы аграриев.
«Область Ұлытау как новый регион сталкивается с рядом системных задач», - отметил Жумангарин.
По данным, озвученным в ходе встречи, с момента образования области при участии инвесторов уже реализовано четыре проекта на общую сумму около 3 млрд тенге.
В настоящее время ведется работа над новыми инициативами. В частности, планируется создание агропромышленного кластера с участием компании Times Agro Holding, а также строительство молочно-товарной фермы на 500 голов в Жезказгане совместно с Samga Agro.
Ожидается, что запуск первого ОРЦ позволит улучшить логистику сельхозпродукции, сократить потери при хранении и повысить доступ аграриев к рынкам сбыта.
В правительстве отмечают, что работа по поддержке сельского хозяйства и бизнеса в регионе будет продолжена.
