В управлении образования объяснили, почему сотрудницы школы сами выполняли ремонт

Управление образования Северо-Казахстанской области прокомментировало инцидент, в результате которого две сотрудницы школы получили тяжелые травмы, упав с высоты во время ремонтных работ, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на запрос редакции, в учебном заведении проводился косметический ремонт, поэтому работы выполнялись силами сотрудников школы.

«Поскольку проводился косметический ремонт, школа выполняла его собственными силами. Если же требуется капитальный ремонт, к работам привлекаются подрядные организации», – сообщили в управлении образования.

По информации ведомства, причиной происшествия стало несоблюдение требований техники безопасности.

В управлении также уточнили, что обе пострадавшие проработали в школе много лет. Одна из них трудится в образовательном учреждении с 2008 года, вторая – с 2015 года. Женщины 1964 и 1966 годов рождения.

В настоящее время обстоятельства происшествия выясняет государственная инспекция труда.

«Мы ожидаем результаты проверки. После ее завершения будет определена виновная сторона, а также рассмотрен вопрос о выплате компенсации пострадавшим в соответствии с законодательством», – сообщили в ведомстве.

Что произошло

Инцидент произошел во время покраски стены в спортивном зале школы. По данным полиции, две сотрудницы упали с высоты и получили тяжелые травмы.

Ранее директор учебного заведения сообщил, что зданию школы около 20 лет и капитальный ремонт в нем ни разу не проводился. По его словам, в этом году было принято решение провести косметический ремонт своими силами, при этом женщин якобы не принуждали выполнять эти работы.

Обе пострадавшие были госпитализированы. По информации врачей, одна из них получила множественные переломы ног, у второй диагностированы компрессионные переломы грудного и поясничного отделов позвоночника. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Проводится расследование

После происшествия департамент государственной инспекции труда создал специальную комиссию, которая устанавливает обстоятельства случившегося и проверяет соблюдение требований охраны труда.

Кроме того, полиция начала досудебное расследование по факту нарушения правил охраны труда.

Ранее BAQ.KZ также выяснил, что согласно действующему законодательству организация и финансирование капитального ремонта государственных школ относятся к компетенции местных исполнительных органов. Такие работы должны выполняться специализированными подрядными организациями с соблюдением требований строительной и трудовой безопасности.