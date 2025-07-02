Жители садового товарищества "Ёлочка" в Уральске обеспокоены нашествием крупных змей, которые, по их словам, выползают из завалов мусора и сломанной мебели, оставшихся после весеннего наводнения, передает BAQ.KZ.

Обращение в редакцию "МГ" поступило от местных жителей, которые утверждают, что змеи ежедневно появляются вдоль единственной улицы, где играют дети и ходят местные.

Жительница Венера Дощанова, мать четырёх детей, опасается, что одна из рептилий может случайно попасть в дом или укусить ребёнка:

"Мы не хотим, чтобы их убивали, но нужно обезопасить территорию. Нам страшно".

По её словам, попытки обратиться в экстренные службы не дали результата — "если змея не во дворе, реагировать не будут".

Другие жители, включая Валентину Анатольевну, призывают сохранять спокойствие, однако признают: такие змеи в поселке ранее не встречались.

Комментарий дал герпетолог Александр Гурнёв из Алматинского зоопарка:

"На видео — узорчатый полоз. Не ядовит. Безопасен для людей и животных. Но санитарные условия — ключ к безопасности: мусор, высокая трава и грызуны привлекают змей".

В акимате Уральска заявили, что часть разрушенных построек уже вывезена, и по адресу СТ "Ёлочка" направят специалистов ЖКХ для оценки ситуации и устранения угрозы.

В товариществе на постоянной основе проживают 10 семей, летом — до 30. Люди просят ускорить работы по очистке территории и созданию безопасных условий для жизни.

Ранее мы писали о том, что двуглавая змея заползла в дом к жителям Талдыкоргана.