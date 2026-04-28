В Усть-Каменогорске на развязке обнаружен труп

На кольцевой развязке недалеко от Иртышского моста полицейские обнаружили труп, передает BAQ.kz.



Тело человека было найдено на газоне в центре кольца, где ранее располагался монумент Байтерек. В социальных сетях распространяются видео, где на месте работают сотрудники полиции.



Люди недоумевают, как труп мог оказаться в центре оживленной развязки.



В Департаменте полиции ВКО информацию подтвердили, но не сообщили чей труп был найден - мужчины или женщины.

"По факту обнаружения трупа начато досудебное расследование. Проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий по результатам которых будет принято процессуальное решение. Личность погибшего, а также причины и обстоятельства смерти устанавливаются", - отметили в полиции.

Полиция призывает граждан сохранять спокойствие и использовать только официальную и достоверную информацию.

