В Усть-Каменогорске на развязке обнаружен труп
В Департаменте полиции ВКО подтвердили информацию, но не стали раскрывать подробности.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На кольцевой развязке недалеко от Иртышского моста полицейские обнаружили труп, передает BAQ.kz.
Тело человека было найдено на газоне в центре кольца, где ранее располагался монумент Байтерек. В социальных сетях распространяются видео, где на месте работают сотрудники полиции.
Люди недоумевают, как труп мог оказаться в центре оживленной развязки.
В Департаменте полиции ВКО информацию подтвердили, но не сообщили чей труп был найден - мужчины или женщины.
"По факту обнаружения трупа начато досудебное расследование. Проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий по результатам которых будет принято процессуальное решение. Личность погибшего, а также причины и обстоятельства смерти устанавливаются", - отметили в полиции.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Полиция призывает граждан сохранять спокойствие и использовать только официальную и достоверную информацию.
