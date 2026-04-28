В Усть-Каменогорске на развязке обнаружен труп

В Департаменте полиции ВКО подтвердили информацию, но не стали раскрывать подробности.

Сегодня 2026, 14:29
Фото: кадр из видео

На кольцевой развязке недалеко от Иртышского моста полицейские обнаружили труп, передает BAQ.kz.

Тело человека было найдено на газоне в центре кольца, где ранее располагался монумент Байтерек. В социальных сетях распространяются видео, где на месте работают сотрудники полиции.

Люди недоумевают, как труп мог оказаться в центре оживленной развязки.

В Департаменте полиции ВКО информацию подтвердили, но не сообщили чей труп был найден - мужчины или женщины.

"По факту обнаружения трупа начато досудебное расследование. Проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий по результатам которых будет принято процессуальное решение. Личность погибшего, а также причины и обстоятельства смерти устанавливаются", - отметили в полиции.

 
 
 
 
 
Полиция призывает граждан сохранять спокойствие и использовать только официальную и достоверную информацию.

