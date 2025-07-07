  • 7 Июля, 15:41
  • BAIGENEWS

В Усть-Каменогорске произошло возгорание на промышленном складе

Причина пожара устанавливается.

Сегодня, 15:01
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 15:01
Сегодня, 15:01
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Фото: МЧС РК

Сегодня в г. Усть-Каменогорск по ул. Казанская в складском помещении горел жмых подсолнечника, передает BAQ.kz.

Оперативно прибывшие к месту пожарные, вскрыв с помощью дискореза входную дверь, проникли на склад и ликвидировали загорание жмыха объемом 5 тонн.

Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что пожарные спасли детей из горящего дома в Уральске.

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