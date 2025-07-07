Сегодня в г. Усть-Каменогорск по ул. Казанская в складском помещении горел жмых подсолнечника, передает BAQ.kz.

Оперативно прибывшие к месту пожарные, вскрыв с помощью дискореза входную дверь, проникли на склад и ликвидировали загорание жмыха объемом 5 тонн.

Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что пожарные спасли детей из горящего дома в Уральске.