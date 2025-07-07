В Усть-Каменогорске произошло возгорание на промышленном складе
Причина пожара устанавливается.
Сегодня, 15:01
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Сегодня, 15:01Сегодня, 15:01
96Фото: МЧС РК
Сегодня в г. Усть-Каменогорск по ул. Казанская в складском помещении горел жмых подсолнечника, передает BAQ.kz.
Оперативно прибывшие к месту пожарные, вскрыв с помощью дискореза входную дверь, проникли на склад и ликвидировали загорание жмыха объемом 5 тонн.
Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что пожарные спасли детей из горящего дома в Уральске.