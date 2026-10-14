В Усть-Каменогорске спасатели эвакуировали 12 человек из задымлённого дома, среди них — 8 детей
14 Октября 2026, 15:18
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14 Октября 2026, 15:1814 Октября 2026, 15:18
115Фото: BAQ.KZ
В Усть-Каменогорске на улице Момышулы произошёл пожар в квартире на пятом этаже девятиэтажного жилого дома. Загорелись складированные вещи и мебель.
На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС. В ходе разведки и тушения пожара спасатели с помощью автолестницы вывели из задымлённой зоны 12 человек, в том числе 8 детей.
Возгорание удалось ликвидировать в кратчайшие сроки. К счастью, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
МЧС напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности в быту, не загромождайте жилые помещения горючими материалами и не оставляйте источники огня без присмотра.
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