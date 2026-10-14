  • Главная
  • Новости
  • В Усть-Каменогорске спасатели эвакуировали 12 человек из задымлённого дома, среди них — 8 детей

В Усть-Каменогорске спасатели эвакуировали 12 человек из задымлённого дома, среди них — 8 детей

14 Октября 2026, 15:18
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BAQ.KZ 14 Октября 2026, 15:18
14 Октября 2026, 15:18
115
Фото: BAQ.KZ

В Усть-Каменогорске на улице Момышулы произошёл пожар в квартире на пятом этаже девятиэтажного жилого дома. Загорелись складированные вещи и мебель.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС. В ходе разведки и тушения пожара спасатели с помощью автолестницы вывели из задымлённой зоны 12 человек, в том числе 8 детей.

Возгорание удалось ликвидировать в кратчайшие сроки. К счастью, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности в быту, не загромождайте жилые помещения горючими материалами и не оставляйте источники огня без присмотра.

Чтайте также:

Старейший крытый рынок Парижа полностью уничтожен пожаром

Самое читаемое

Наверх