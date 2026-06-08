В Узбекистане оценили выгоду от будущей АЭС в $165 млрд

Узбекистан рассчитывает получить около 165 млрд долларов экономического эффекта от строительства интегрированной атомной электростанции. По оценкам специалистов, долгосрочная выгода для экономики более чем в 17 раз превысит стоимость самого проекта, которая оценивается в 9,5 млрд долларов, передает BAQ.kz со ссылкой на upl.uz.

Узбекистан рассчитывает получить около 165 млрд долларов экономического эффекта от строительства интегрированной атомной электростанции. По словам директора Агентства по атомной энергии "Узатом" Азима Ахмедхаджаева, ожидаемая выгода более чем в 17 раз превысит стоимость самого проекта, которая составляет 9,5 млрд долларов.

Как отметил глава агентства, расчеты были подготовлены совместно с международными консультантами из "Большой четверки". По их оценкам, значительный экономический эффект будет обеспечен не только за счет производства электроэнергии, но и благодаря развитию сопутствующих отраслей, росту налоговых поступлений и более эффективному использованию природного газа.

Предполагается, что часть газа, который сегодня расходуется на выработку электроэнергии, после запуска АЭС будет направляться на газохимические предприятия. Там из него смогут производить продукцию с высокой добавленной стоимостью для последующего экспорта, что позволит увеличить валютные поступления в экономику страны.

За счет чего финансируют строительство

Финансирование строительства планируется обеспечить преимущественно за счет заемных средств. По словам Ахмедхаджаева, 85–90% необходимых инвестиций могут составить кредиты международных финансовых институтов и зарубежных партнеров. В частности, интерес к проекту уже проявил Новый банк развития БРИКС. Часть расходов будет покрыта из государственного бюджета.

Напомним, в сентябре 2025 года "Узатом" и "Росатом" согласовали обновленные параметры будущей станции. Проект предусматривает строительство интегрированной АЭС, которая объединит два энергоблока большой мощности с реакторами ВВЭР-1000 и два малых реактора РИТМ-200Н мощностью по 55 МВт каждый. Совокупная мощность станции превысит 2,1 ГВт.

Практическая реализация проекта уже началась. В октябре прошлого года на строительной площадке приступили к земляным работам, а в марте 2026 года началось бетонирование фундаментов будущих энергоблоков.

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