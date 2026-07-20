В Великобритании официально сменился премьер-министр
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В Великобритании официально сменился глава правительства. Новым премьер-министром страны стал Энди Бернем, сменивший на этом посту Кира Стармера.
Передача власти началась с прощального обращения Стармера на Даунинг-стрит. После выступления он отправился в Букингемский дворец, где официально попросил короля Карла III принять его отставку. Монарх удовлетворил прошение.
В своем последнем обращении в должности премьер-министра Стармер выразил поддержку своему преемнику.
«Мы живем в мире, где наши враги не остановятся ни перед чем, чтобы разделить нас из-за наших ценностей», – заявил он.
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После этого король Карл III принял Энди Бернема и поручил ему сформировать новое правительство. Согласившись, Бернем официально вступил в должность 59-го премьер-министра Великобритании.
Ожидается, что в своей первой речи на Даунинг-стрит новый глава правительства обозначит ключевые приоритеты кабинета министров. По данным BBC, он намерен сделать акцент на политической стабильности и ответственности власти.
Бернем также планирует заявить, что Великобритании необходимы реальные изменения, которые помогут гражданам справиться с ростом стоимости жизни.
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Новый премьер станет седьмым главой британского правительства за последние десять лет и пятым за последние четыре года, что, по его мнению, свидетельствует о необходимости более устойчивой политической системы.
Энди Бернем – 56-летний политик от Лейбористской партии и бывший мэр Большого Манчестера. В минувшую пятницу он был избран лидером партии, сменив Кира Стармера, что открыло ему путь к посту премьер-министра Великобритании.
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