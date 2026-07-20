В Великобритании официально сменился премьер-министр

20 Июля 2026, 18:16
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Instagram/andy.burnham 20 Июля 2026, 18:16
20 Июля 2026, 18:16
106
Фото: Instagram/andy.burnham

В Великобритании официально сменился глава правительства. Новым премьер-министром страны стал Энди Бернем, сменивший на этом посту Кира Стармера.

Передача власти началась с прощального обращения Стармера на Даунинг-стрит. После выступления он отправился в Букингемский дворец, где официально попросил короля Карла III принять его отставку. Монарх удовлетворил прошение.

В своем последнем обращении в должности премьер-министра Стармер выразил поддержку своему преемнику.

«Мы живем в мире, где наши враги не остановятся ни перед чем, чтобы разделить нас из-за наших ценностей», – заявил он.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от GB News (@gbnews)

После этого король Карл III принял Энди Бернема и поручил ему сформировать новое правительство. Согласившись, Бернем официально вступил в должность 59-го премьер-министра Великобритании.

Ожидается, что в своей первой речи на Даунинг-стрит новый глава правительства обозначит ключевые приоритеты кабинета министров. По данным BBC, он намерен сделать акцент на политической стабильности и ответственности власти.

Бернем также планирует заявить, что Великобритании необходимы реальные изменения, которые помогут гражданам справиться с ростом стоимости жизни.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Andy Burnham (@andy.burnham)

Новый премьер станет седьмым главой британского правительства за последние десять лет и пятым за последние четыре года, что, по его мнению, свидетельствует о необходимости более устойчивой политической системы.

Энди Бернем – 56-летний политик от Лейбористской партии и бывший мэр Большого Манчестера. В минувшую пятницу он был избран лидером партии, сменив Кира Стармера, что открыло ему путь к посту премьер-министра Великобритании.

Читай также:

Легендарной шахматистке предложили стать президентом Венгрии

Самое читаемое

Наверх