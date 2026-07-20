Легендарной венгерской шахматистке Юдит Полгар предложили занять пост президента Венгрии, передает BAQ.KZ.

С такой инициативой выступил премьер-министр страны Петер Мадьяр. На своей странице в социальных сетях он сообщил, что намерен встретиться с Полгар и обсудить, готова ли она принять предложение и служить стране в новой роли после принятия новой Конституции.

«Нашей стране нужны единство, мир и такой президент, которым мог бы гордиться каждый венгр. Должность президента республики – это не профессия и не место работы, а высшая форма служения. Задача президента – служить и представлять всех венгров», – написал Мадьяр.

По словам главы правительства, кандидатуру Юдит Полгар предложили известные представители венгерской общественности.

Почему именно Юдит Полгар

Юдит Полгар считается одной из сильнейших шахматисток в истории. На протяжении 26 лет она возглавляла мировой женский рейтинг ФИДЕ и входила в десятку сильнейших шахматистов мира вне зависимости от пола.

Она является международным гроссмейстером, пятикратной победительницей Всемирных шахматных олимпиад и кавалером высшей государственной награды Венгрии — ордена Святого Иштвана. Недавно Полгар также была избрана членом Christ's College Кембриджского университета.

Петер Мадьяр подчеркнул, что ее кандидатура основана не на политической принадлежности, а на международном авторитете, профессиональных достижениях и безупречной репутации.

При этом ранее Юдит Полгар никогда не занимала политических должностей.

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