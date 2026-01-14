В Венесуэле нет посольства Казахстана: МИД дал неожиданный ответ
В МИД уточнили порядок консульской защиты граждан Казахстана за рубежом
Министерство иностранных дел Республики Казахстан в ответ на запрос корреспондента BAQ.KZ разъяснило порядок оказания консульско-правовой помощи гражданам РК, находящимся на территории Венесуэлы.
Как сообщили в ведомстве, дипломатические отношения между Казахстаном и Венесуэлой были установлены 8 мая 1996 года. При этом собственного Посольства Республики Казахстан в Венесуэле нет, страна входит в зону ответственности Посольства РК в Куба.
"Посольство Казахстана в Кубе готово оказывать консульско-правовую помощь гражданам РК, находящимся на территории Венесуэлы, в случае их обращения. Ситуация находится на постоянном мониторинге и контроле загранучреждения РК", – сообщили в министерстве.
В МИД уточнили, что с марта 2022 года Послом Казахстана в Кубе является Андриан Елемесов, а само загранучреждение с 1 апреля 2021 года функционирует в статусе Посольства. Именно эта дипломатическая миссия курирует консульские вопросы, связанные с пребыванием казахстанцев в Венесуэле.
Также отмечается, что на консульском учёте Посольства РК в Кубе в настоящее время состоят трое граждан Казахстана.
При этом сведений о представителях казахской диаспоры, постоянно проживающих в Венесуэле, в МИД не имеется.
Представители ведомства добавили, что казахско-венесуэльские и казахско-кубинские отношения характеризуются как дружественные, а дипломатические каналы взаимодействия продолжают функционировать в штатном режиме.
Самое читаемое
