В заброшенном здании Туркестанской области обнаружен труп мужчины
Задержана подозреваемая в убийстве школьница.
В Туркестанской области по уголовному делу о гибели молодого мужчины в качестве подозреваемой была задержана школьница, передает корреспондент BAQ.kz.
Ранее в социальных сетях распространялась информация о том, что в городе Ленгер Толебийского района Туркестанской области было обнаружено тело мужчины старше 20 лет в безлюдном месте. Инцидент произошёл 24 мая в одном из заброшенных зданий города.
По предварительным данным, погибший являлся жителем города Шымкент. В качестве подозреваемой по делу проходит выпускница 9 класса школы №16 имени Шокана Уалиханова Толебийского района.
В связи с этим Департамент полиции Туркестанской области дал официальное разъяснение.
"По факту убийства начато досудебное расследование", – ответили в ведомстве на запрос редакции.
Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания.
В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств.
Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Ранее сообщалось, что подросток ранил школьницу в Атырау.
