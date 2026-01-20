V заседание Национального курултая при Президенте РК, стартует в городе Кызылорде. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в работе заседания и выступит с речью, в которой обозначит основные направления дальнейшего развития страны.

Ключевая тема заседания: парламентская реформа и планируемые масштабные изменения в Конституции Казахстана. 19 января в ходе обсуждения предстоящих изменений с депутатами и общественностью, Глава государства анонсировал свои предложения по реформе.

В Казмедиа центре в Астане, будет вестись онлайн-трансляция заседания для прессы. Корреспонденты BAQ.kz в режиме реального времени будут передавать самую актуальную информацию. Следите за обновлениями нашей ленты.

Фото: Жансая Дуйсебаева.

09:51 - Журналисты находятся в ипровизированном пресс-центре в холле Казмедиа и ждут начала трансляции. В зале завершается техническая настройка оборудования для прямого эфира. Ожидается что эфир начнется в 11.00.