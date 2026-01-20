V заседание Национального курултая | Текстовая трансляция
В Кызылорде проходит заседание Национального курултая
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
V заседание Национального курултая при Президенте РК, стартует в городе Кызылорде. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в работе заседания и выступит с речью, в которой обозначит основные направления дальнейшего развития страны.
Ключевая тема заседания: парламентская реформа и планируемые масштабные изменения в Конституции Казахстана. 19 января в ходе обсуждения предстоящих изменений с депутатами и общественностью, Глава государства анонсировал свои предложения по реформе.
В Казмедиа центре в Астане, будет вестись онлайн-трансляция заседания для прессы. Корреспонденты BAQ.kz в режиме реального времени будут передавать самую актуальную информацию. Следите за обновлениями нашей ленты.
09:51 - Журналисты находятся в ипровизированном пресс-центре в холле Казмедиа и ждут начала трансляции. В зале завершается техническая настройка оборудования для прямого эфира. Ожидается что эфир начнется в 11.00.
Самое читаемое
- На какую пенсию могут рассчитывать казахстанцы без стажа работы в 2026 году
- В Жамбылской области пресечена попытка незаконного транзита продукции пчеловодства
- В Федерации бокса прокомментировали допинговое дело Жанибека Алимханулы
- Видео с жестоким избиением ребенка в Жетысу попало в Сеть
- Страны НАТО выступили с совместным заявлением по Гренландии