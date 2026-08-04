В Жанаозене продолжаются поиски 55-летней жительницы села Кызылсай Ашыкбаевой Оңайхан Байболкызы, которая пропала 3 августа. К поисковой операции привлечены сотрудники полиции и спасатели, использующие беспилотник и спутниковую связь.

По информации управления полиции Жанаозена, женщина 1971 года рождения около 09:30 вышла из своего дома на улице Б. Бабаханова в селе Кызылсай и с тех пор не вернулась. Ее местонахождение до сих пор неизвестно.

Правоохранительные органы продолжают розыск и обращаются к жителям с просьбой помочь в поисках.

«Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей женщины или вы видели ее, просим сообщить по следующим телефонам: 8 701 475 38 55 или 8 777 920 72 76», – говорится в сообщении полиции.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили, что к поисковой операции привлечены 37 человек личного состава. Для обследования местности используются беспилотный летательный аппарат и средства спутниковой связи.

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