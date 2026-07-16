В области Жетысу заработал новый механизм привлечения к ответственности водителей автомобилей с иностранной регистрацией, нарушивших Правила дорожного движения на территории Казахстана.

Как это работает

Ранее установить владельцев автомобилей с иностранными номерами и вручить им предписание об уплате штрафа было затруднительно. Многие иностранные автомобилисты покидали страну, не оплачивая штрафы.

Теперь после фиксации нарушения уполномоченные органы устанавливают владельца транспортного средства и оформляют предписание. При следующем пересечении государственной границы документ вручают нарушителю, а при наличии неоплаченного штрафа сотрудники полиции принимают меры по его взысканию.

Первые результаты

Благодаря новому механизму к административной ответственности уже привлечены более 400 владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, которые превысили установленную скорость.

Общая сумма наложенных штрафов составила 28 млн тенге. На сегодняшний день взыскано свыше 1 млн тенге с владельцев 33 транспортных средств.

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