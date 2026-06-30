У казахстанцев с долгами свыше 40 млн тенге забрали автомобили
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В Павлодарской области проходят рейдовые мероприятия по обеспечению принципа неотвратимости наказания и привлечению должников к ответственности.
По информации Департамента полиции региона, в ходе проверок в областном центре на специальную стоянку были помещены автомобили должников.
Так, на стоянку доставили Lexus RX 350. Его владелец имел арест на транспорт и налоговую задолженность на сумму более 41,8 млн тенге. Также был помещён Volkswagen Passat, владелец которого имел задолженность свыше 40 млн тенге.
Как сообщили в ведомстве, автомобили могут быть возвращены владельцам только после полного погашения задолженности.
В правоохранительных органах призывают водителей соблюдать транспортную дисциплину и своевременно оплачивать налоги и штрафы, чтобы избежать ареста имущества.
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Ранее имущество должников направили на погашение алиментов в Актау.
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