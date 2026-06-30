В ЗКО после модернизации открылись вокзалы в Аксае и на станции Семиглавый Мар

В Западно-Казахстанской области после реконструкции начали работу сразу два обновленных объекта железнодорожной инфраструктуры – вокзал станции Семиглавый Мар и железнодорожный вокзал Казахстан в городе Аксай. В церемонии открытия принял участие аким региона Нариман Турегалиев.

Модернизация выполнена в рамках масштабной программы обновления железнодорожных вокзалов, реализуемой по поручению Главы государства. Ее главная цель – сделать пассажирскую инфраструктуру более современной, комфортной и доступной для жителей регионов.

Одним из ключевых объектов стал вокзал Казахстан в Аксае, история которого насчитывает более 90 лет. Во время реконструкции здесь капитально обновили здание, отремонтировали две пассажирские платформы, восстановили пешеходный мост, модернизировали инженерные сети и благоустроили прилегающую территорию.

Особое внимание при обновлении вокзалов уделили созданию безбарьерной среды. На объектах оборудованы удобные зоны ожидания, улучшена пассажирская навигация и созданы комфортные условия для маломобильных граждан.

По данным местных властей, в прошлом году железнодорожным транспортом в Западно-Казахстанской области воспользовались 419 тысяч пассажиров, а объем грузовых перевозок превысил 5 миллионов тонн. Ожидается, что модернизация вокзалов позволит повысить качество обслуживания пассажиров и улучшить транспортную инфраструктуру региона.

Это уже не первые объекты, открытые в рамках национальной программы модернизации железнодорожной инфраструктуры. Ранее после реконструкции начали работу вокзалы на станциях Нура, Караганда-Сортировочная, Жана Караганда, а также обновленная пассажирская платформа станции Айса в Карагандинской области. Всего по стране продолжается реконструкция 124 железнодорожных вокзалов, направленная на повышение качества транспортных услуг и создание современных условий для пассажиров.