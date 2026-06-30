Сразу три вокзала открылись после реконструкции в Карагандинской области

В Карагандинской области после ремонта начали работу вокзалы на станциях Нура, Караганда-Сортировочная и Жана Караганда, а также обновленная пассажирская платформа на станции Айса Шетского района, передает BAQ.kz.

На объектах полностью обновили фасады и внутренние помещения, заменили инженерные сети, модернизировали системы отопления, водоснабжения и электроснабжения. Для пассажиров оборудовали современные залы ожидания, улучшили навигацию и создали безбарьерную среду для маломобильных граждан.

Одним из ключевых объектов стал железнодорожный вокзал станции Караганда-Сортировочная, построенный еще в 1965 году. За десятилетия эксплуатации здание нуждалось в капитальном обновлении. После реконструкции вокзал соответствует современным требованиям и продолжает обслуживать один из крупнейших транспортных узлов региона, через который ежедневно проходят 21 пассажирский поезд.

Какие еще объекты обновят

До конца лета планируется завершить реконструкцию вокзалов Балхаш-2, Мойынты, Акадыр, Дария, Жарык, Мырза и Сарыбел, а также пассажирских платформ на станциях Темиртау и Сарышаган.

Всего в рамках республиканской программы в Казахстане модернизируют 124 железнодорожных вокзала. Реализация проекта направлена на повышение качества транспортных услуг, развитие региональной инфраструктуры и создание более комфортных условий для жителей и гостей страны.

Недавно также в Северо-Казахстанской области состоялось торжественное открытие железнодорожных вокзалов Саумалколь и Жанаесиль после завершения работ по модернизации. Также на станциях Жанакорган и Шиели Кызылординской области состоялось торжественное открытие железнодорожных вокзалов.

Модернизация вокзалов существляется в рамках масштабной программы реконструкции и обновления 124 железнодорожных вокзалов по всей стране, реализуемой по поручению Главы государства. Это крупнейший проект по развитию вокзальной инфраструктуры за годы Независимости Казахстана.

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