Вагон, где отравились 52 человека, вывели из эксплуатации
Инцидент произошёл в декабре 2025 года
Министр транспорта Нурлан Сауранбаев на брифинге в Сенате сообщил новые подробности расследования по факту отравления 52 человек в вагоне поезда, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Инцидент произошел в декабре 2025 года. Двое детей попали в реанимацию.
«Был заключен договор с владельцами частного вагона. Внутри было холодно, поэтому они установили систему отопления, которая выделяла углекислый газ. Сейчас расследование близится к завершению», - сказал Сауранбаев.
По словам министра, владельцы вагона будут привлечены к ответственности.
«Сейчас расследование заканчивается, и хозяева вагона понесут серьезное наказание. Там есть прямое нарушение, но надо юридически все это доказать в рамках закона. Этот вагон с путей снят», - отметил он.
О чем речь
В декабре прошлого года в Алматы 52 человека, включая детей, получили отравление угарным газом в поезде. 10 детей были госпитализированы, двое из них помещены в реанимацию. В АО "Пассажирские перевозки" тогда заявили, что не имеют отношения к инциденту. По данным компании, поезд принадлежал частному перевозчику, а вагоны были предоставлены киностудии для проведения съемок.
Департамент полиции на транспорте сообщил, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РК - нарушение правил охраны труда. Сейчас проводятся следственные действия для установления причин случившегося. Иные сведения не разглашаются в соответствии со статьёй 201 УПК РК.
