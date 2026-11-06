Вагонов хватит на весь урожай: Минтранс подвел итоги перевозок зерна

Казахстанским аграриям не придется ждать вагонов, в Министерстве транспорта уверяют, что подвижного состава хватит на весь урожай. За десять месяцев по железной дороге уже перевезли 12,1 млн тонн зерна.

Это на 9% больше, чем за тот же период прошлого года, когда объем составил 11,2 млн тонн. На экспорт отправили 9,4 млн тонн, рост 11%.

Сейчас идет вывоз зерна нового урожая. Только в октябре по железной дороге перевезли 1,4 млн тонн.

В распоряжении перевозчиков 16,9 тыс. зерновозов, 17,8 тыс. крытых вагонов и более 2 тыс. локомотивов. В министерстве считают, что этого достаточно, а при необходимости объемы перевозок можно нарастить.

Чтобы зерно доходило без задержек, Минтранс создал Зерновой штаб. Он координирует всех участников перевозок, следит за готовностью инфраструктуры и вагонов и помогает быстро решать возникающие вопросы.

Основной объем экспорта по-прежнему уходит в Центральную Азию, а самый заметный рост показывают поставки в Китай и Афганистан. Как менялся спрос на казахстанское зерно в новом сезоне, BAQ.KZ подробно рассказывал ранее.