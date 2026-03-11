В феврале 2026 года на Электронной бирже труда Enbek.kz работодатели разместили 99 тысяч вакансий, а соискатели опубликовали 124,9 тысячи резюме, передает BAQ.kz.

Где больше всего вакансий

Сообщается, что работодателями размещено 99 тыс. вакансий, а соискатели опубликовали 124,9 тыс. резюме. Наибольшее количество предложений работы традиционно приходится на социальную сферу и сектор услуг.

Лидером по числу вакансий стало образование - здесь размещено 26,9 тысячи предложений. Значительный спрос также наблюдается в сфере прочих услуг - 14,6 тысячи вакансий, в здравоохранении и социальном обслуживании - 9,4 тысячи, а также в обрабатывающей промышленности - 8,6 тысячи.

Какие специалисты нужны работодателям

В структуре вакансий больше всего предложений рассчитано на работников средней квалификации - на них приходится 44,2% всех вакансий.

Высококвалифицированные специалисты составляют 34,4%, а спрос на неквалифицированный труд - 21,4%.

В каких регионах больше всего предложений работы

Больше всего вакансий работодатели разместили в Павлодарской области - 8,1 тысячи.

Также высокий спрос на работников наблюдается в Астане - 7,8 тысячи вакансий, Туркестанской области - 7,4 тысячи, Карагандинской области - 6,6 тысячи и Алматы - 6,3 тысячи.

Кто чаще всего ищет работу

Самыми активными соискателями стали жители Туркестанской области - они разместили 16,8 тысячи резюме, что составляет 13,4% от общего числа.

Далее следуют Астана - 10,2 тысячи резюме, Алматинская область - 9,5 тысячи и Алматы - 9,2 тысячи.

При этом наиболее активной возрастной группой остаётся молодежь до 35 лет - на неё приходится 42,3% всех резюме.

Где предлагают самые высокие зарплаты

Наиболее высокие зарплаты работодатели предлагают инженерам-разработчикам нефтяных и газовых месторождений - около 3,6 млн тенге.

Также высокие доходы предлагают главным технологам проектов в строительстве - около 2,8 млн тенге, а также техникам по материаловедению - примерно 2,2 млн тенге.

Какие зарплаты хотят соискатели

Самые высокие зарплатные ожидания зафиксированы у пилотов - около 3,3 млн тенге.

Также высокий уровень ожиданий у директоров по инвестиционным проектам - около 2,1 млн тенге, и разработчиков курсов - примерно 2 млн тенге.

