Председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса представил отчет эффективности оказания мер господдержки предпринимателям. По его словам, ВАП выявила нарушения на 278 млрд тенге, передает BAQ.KZ.

"В целом, выявлены 133 млрд тенге неэффективного планирования и использования бюджетными средствами, 132 млрд тенге искажение финансовой отчетности, 13 млрд тенге финансовых нарушений.

14 материалов будут переданы в правоохранительные органы.

105 материалов направлено для привлечения к административной ответственности", - сказал Смаилов.

Он отметил, что по каждому выявленному недостатку даны конкретные поручения и рекомендации, исполнение которых будет находиться у ВАП на контроле.

С 2019 по 2024 год для поддержки предпринимателей было выделено 4,5 трлн тенге.