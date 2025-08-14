9 августа в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали декларацию о бессрочном прекращении военных действий, а также о восстановлении торговых, туристических и дипломатических связей между двумя странами. Корреспондент BAQ.KZ выяснила, как был решён конфликт, длившийся более 30 лет, какие государства были заинтересованы в мирном соглашении и какое влияние оно может оказать на Казахстан.

Когда начался конфликт между Арменией и Азербайджаном

Корни противостояния уходят в начало XX века. В годы Гражданской войны Нагорный Карабах в основном населяли армяне, хотя там жили и азербайджанцы. После окончания войны территория официально вошла в состав Азербайджана как автономная область. В советское время Карабах оставался очагом напряжённости — между армянами и азербайджанцами происходили стычки и убийства.

"В 1992 году, после распада СССР, началась Первая Карабахская война. Азербайджан потерпел поражение, так как Армению поддержала Россия. Армянские силы захватили Карабах и соседние районы, вытеснив оттуда азербайджанцев. Эта ситуация сохранялась до 2020 года. Тогда Азербайджан, заручившись поддержкой Турции, начал новую войну, разгромил армянские войска и вернул контроль над Карабахом. Россия в этот раз Армении не помогла", — рассказал политолог Руслан Максат.

После этого Азербайджан и Турция объявили Армении блокаду. Самолёты обходили её территорию, а нефтегазовые магистрали, хотя и могли пройти через Армению, были проложены через Грузию.

"За 20 лет в Армении укрепился так называемый "карабахский клан" — выходцы из Карабаха, доминировавшие в парламенте и правительстве и настаивавшие на продолжении конфронтации. После поражения в войне премьер-министр Никол Пашинян жёстко подавил протесты, лишил клан власти и посадил его лидеров в тюрьму. Армения признала Карабах территорией Азербайджана", — добавил политолог.

Как удалось достичь соглашения

Сначала Никол Пашинян посетил Турцию и встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провёл переговоры с Ильхамом Алиевым в Абу-Даби, а ключевые условия были закреплены в Вашингтоне.

"Турция и Азербайджан предложили Армении щедрые бонусы — поставки нефти и газа, строительство новых трубопроводов и многомиллиардные инвестиции. Несмотря на поражение, Ереван получил шанс на экономическое развитие", — отметил Руслан Максат.

Отдельным пунктом стал Зангезурский коридор — спорная территория, разделяющая азербайджанские регионы. По условиям договорённостей он передан под контроль США, чтобы исключить принадлежность как Армении, так и Азербайджану.

Кому выгодно урегулирование и что это значит для Казахстана?

Россия в течение 30 лет пыталась примирить стороны, но безуспешно. Формально поддерживая Армению, Москва в 2020 году фактически не вмешалась, что открыло путь для нынешнего соглашения.

"Для Запада мир в этом регионе крайне важен: Евразия имеет ограниченное число транспортных маршрутов, и многие из них проходят через Россию. Альтернативой становится коридор Китай — Казахстан — Азербайджан — Армения — Турция. Безопасность этих путей выгодна США, Китаю и Турции, ведь маршруты через Иран и Афганистан нестабильны", — пояснил эксперт.

По словам политолога Руслана Максата, если через Армению пройдут новые нефтегазовые магистрали, Казахстан получит более короткие и дешёвые экспортные маршруты. Кроме того, будучи членом ОДКБ, Казахстан теоретически мог быть втянут в конфликт, если бы мирного соглашения не удалось достичь.

Напомним, после подписания мирной декларации 9 августа в Вашингтоне, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев заявили о намерении совместно номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.