Для служебной информации, которая используется на госслужбе, необходимо осуществлять повышенные меры информационной безопасности. Об этом в кулуарах Акорды заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, передает BAQ.KZ.

По его словам, один из акционеров Aitu - "Казахтелеком". Министр считает, что не нужно акцентировать вопрос на том, кому принадлежит мессенджер.

"Вопрос должен стоять в продвижении национальных интересов, информационной безопасности. Сегодня у нас есть ряд платформ мессенджеров, которыми госслужащие злоупотребляют. Мы не говорим, что надо запрещать все мессенджеры. Мы говорим, что служебной информации, которая используется в рамках работы на госслужбе, необходимо осуществлять повышенные меры информационной безопасности. Мы идем к тому, чтобы госслужащие в служебных целях - при пересылке документов, служебной информации, обсуждении рабочих вопросов - пользовались национальным мессенджером", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут пользоваться Aitu и eOtinish даже при нулевом балансе.

В Правительтестве рассмотрели вопрос масштабного внедрения национального мессенджера AITU.