Особое внимание сейчас приковано к судьбе пилотов, передает BAQ.kz со ссылкой на BBC

Напомним, над Ираном, впервые за 35 дней боевых действий, был сбит американский истребитель F-15E Strike Eagle.

По информации СМИ, одного пилота удалось спасти — его эвакуировали американские военные. Поиски второго пилота продолжаются. При этом его пытаются найти сразу обе стороны — и США, и Иран.

Также сообщается о возможной потере ещё одного самолёта Вооружённых сил США, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в Иране уничтожено около 70% мощностей сталелитейной промышленности.

Иран продолжает наносить ответные удары, используя ракеты и беспилотники. В Объединённых Арабских Эмиратах и Кувейте вновь зафиксированы повреждения инфраструктуры — пострадали газовый комплекс, нефтеперерабатывающий завод и опреснительная станция.

Ситуация остаётся напряжённой, а судьба второго пилота пока неизвестна.