Ведутся поиски одного пилота сбитого над Ираном истребителя
Его пытаются найти сразу обе стороны.
Особое внимание сейчас приковано к судьбе пилотов, передает BAQ.kz со ссылкой на BBC.
Напомним, над Ираном, впервые за 35 дней боевых действий, был сбит американский истребитель F-15E Strike Eagle.
По информации СМИ, одного пилота удалось спасти — его эвакуировали американские военные. Поиски второго пилота продолжаются. При этом его пытаются найти сразу обе стороны — и США, и Иран.
Также сообщается о возможной потере ещё одного самолёта Вооружённых сил США, однако официального подтверждения этой информации пока нет.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в Иране уничтожено около 70% мощностей сталелитейной промышленности.
Иран продолжает наносить ответные удары, используя ракеты и беспилотники. В Объединённых Арабских Эмиратах и Кувейте вновь зафиксированы повреждения инфраструктуры — пострадали газовый комплекс, нефтеперерабатывающий завод и опреснительная станция.
Ситуация остаётся напряжённой, а судьба второго пилота пока неизвестна.
