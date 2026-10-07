Верховный муфтий Казахстана рассказал о разработке «Имам AI»
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Может ли искусственный интеллект отвечать на вопросы веры и при этом учитывать не только религиозные нормы, но и национальные традиции? В Казахстане над таким проектом уже работают. Духовное управление мусульман Казахстана разрабатывает «Имам AI» – цифровой сервис, который планируют адаптировать к сложившейся в стране исламской традиции и культурным особенностям.
Об этом в кулуарах XXIV заседания Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий рассказал Верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы, передает BAQ.KZ.
По словам Верховного муфтия, Духовное управление несколько лет назад открыло направление цифрового развития, а сейчас ведет работу над совершенствованием нового проекта.
«Мы сейчас совершенствуем проект «Имам AI». Это будет имам, созданный на основе искусственного интеллекта, казахский имам, который сможет отвечать на вопросы в соответствии с направлением ислама, сформировавшимся в Казахстане. Эту работу мы уже начали и сейчас продолжаем ее совершенствовать», – рассказал Наурызбай кажы Таганулы.
Он отметил, что при использовании искусственного интеллекта в религиозной сфере необходимо учитывать особенности каждой страны и народа.
По его словам, ислам является мировой религией, однако у разных народов существуют свои традиции и культурные особенности. В качестве примера муфтий привел отношение к употреблению конины.
«У каждого народа есть свои особенности. Например, есть мусульманские страны, где не едят конину. Поэтому при использовании искусственного интеллекта необходимо учитывать такие различия. У Казахстана есть свои национальные особенности, и их нужно принимать во внимание», – подчеркнул он.
Именно вопросы применения искусственного интеллекта в религиозной сфере стали одной из ключевых тем сегодняшнего заседания Секретариата. Представители мировых и традиционных религий обсуждают в Астане этические принципы использования новых технологий.
«Диалог всегда полезен»
Наурызбай кажы Таганулы также отметил значение регулярных встреч религиозных лидеров.
«Диалог и взаимное согласие всегда полезны людям. У казахов есть хорошее выражение: «Көзден кеткен, көңілден кетеді». Поэтому нам необходимо постоянно встречаться, советоваться и обсуждать вопросы. Это важно и для нашей страны, и для всего мира», – сказал Верховный муфтий.
По его словам, Казахстан уже много лет демонстрирует миру собственную модель межрелигиозного диалога, собирая в Астане представителей разных конфессий.
Он напомнил, что на VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий обсуждался широкий круг вопросов и была принята Астанинская декларация. Нынешнее заседание Секретариата должно продолжить эту работу и определить дальнейшие шаги.
О поддержке детей с неизлечимыми заболеваниями
Верховный муфтий также прокомментировал обсуждение Хартии прав ребенка с неизлечимым заболеванием. По его словам, помощь людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, занимает особое место в исламе.
«В жизни человека бывают разные испытания. Человек всегда должен проявлять милосердие. Тот, у кого есть возможность, должен помогать нуждающимся. Наша религия уделяет особое внимание людям, которым необходима поддержка. Помогать им и проявлять сострадание – большое благое дело», – сказал он.
Наурызбай кажы Таганулы назвал рассмотрение этого вопроса проявлением гуманности и уважения к человеку, процитировав слова Абая: «Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп» – «Люби все человечество, как брата».
Напомним, 7 октября в Астане проходит XXIV заседание Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Одним из центральных вопросов повестки является рассмотрение Этического кодекса использования искусственного интеллекта в религиозной сфере.
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