В Кыргызстане продолжают обсуждать указ президента Садыра Жапарова о реформе налоговой системы. Документ предусматривает льготы для IT-компаний, стартапов, разработчиков искусственного интеллекта и представителей креативных индустрий. Наибольший резонанс вызвала норма, согласно которой блогеры также могут получить налоговые послабления на ближайшие пять лет. После публикации указа в обществе разгорелась дискуссия, а сами блогеры начали публично объяснять, что не просили для себя особых условий.

Что предлагает указ

11 июня Садыр Жапаров подписал указ о мерах по совершенствованию налоговой системы и налогового администрирования. Документ предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс. Среди предлагаемых мер - налоговые каникулы сроком на пять лет для компаний и предпринимателей, работающих в сфере разработки программного обеспечения, информационных систем и искусственного интеллекта.

Льготы также могут распространиться на стартапы, аутсорсинговые компании, производителей кино-, видео- и телевизионной продукции, блогеров и представителей других креативных индустрий.

Для этих категорий предлагается установить подоходный налог на уровне 5% и льготную ставку страховых взносов в размере 12% от средней заработной платы.

Власти объясняют инициативу желанием поддержать интеллектуальный и творческий бизнес, создать новые рабочие места и привлечь инвестиции.

Почему началась критика

Несмотря на то что основная часть указа касается IT-индустрии и технологического сектора, общественное внимание быстро переключилось на блогеров.

В социальных сетях многие пользователи задались вопросом, почему государство предоставляет льготы авторам контента, тогда как учителя, врачи и другие специалисты продолжают платить налоги в полном объеме.

На этом фоне некоторые блогеры столкнулись с негативной реакцией аудитории. В сети начали появляться комментарии о том, что создатели контента получают необоснованные привилегии.

"Мы об этом не просили"

Одной из первых на ситуацию отреагировала блогер Азиза Бердибаева.

По ее словам, она понимает недовольство части общества.

"Я людей понимаю. Тут есть врачи, учителя, которых стоило бы освободить от налогов, потому что они и так немного получают. Конечно, на их фоне кажется, что блогеры - это не те люди, которых надо освобождать от налогов", - заявила она.

Бердибаева подчеркнула, что многие блогеры и раньше исправно платили налоги и не обращались к государству с просьбой предоставить им особые условия.

"Если люди за это нас будут ненавидеть, пожалуйста, верните нам налоги. Мы и так платим, мы будем платить. Вы лучше нам TikTok верните, пожалуйста. Вот это то, что блогерам реально мешает работать, мешает развивать страну и делать контент на весь мир", - сказала она.

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Против выступили и сами блогеры

Критика прозвучала не только со стороны пользователей социальных сетей.

Блогер, предприниматель и бывший генеральный директор КТРК Илим Карыпбеков также заявил, что не поддерживает освобождение блогеров от налогов.

По его мнению, авторы контента, которые зарабатывают на рекламе, должны платить налоги наравне с другими предпринимателями.

"Меня даже поздравляли с тем, что блогеров освободили от налогов. Но я считаю это в корне неправильным решением. Я сам работаю как индивидуальный предприниматель и платил единый налог по упрощенной системе. Если получал 100 сомов, то четыре сома отдавал государству. Это совсем небольшая сумма", - отметил он.

Карыпбеков напомнил, что многие популярные блогеры получают существенные доходы от рекламных контрактов.

По его словам, стоимость одной рекламной публикации у крупных авторов может достигать сотен и даже тысяч долларов.

"Уплата налогов - один из признаков ответственного и патриотичного гражданина. Нужно учиться платить налоги и нести ответственность. Я никогда не видел, чтобы блогеры жаловались на то, что им тяжело платить 4-6 процентов налога", - заявил предприниматель.

Что дальше

Пока речь идет о поправках, которые кабинет министров должен внести в парламент в рамках рассмотрения изменений в Налоговый кодекс.Тем не менее дискуссия показала, что общество по-разному воспринимает роль блогеров в экономике и не готово воспринимать их как категорию, нуждающуюся в особой государственной поддержке.

Что происходит в Казахстане

В последние годы власти Казахстана, наоборот, усиливают контроль за доходами блогеров и инфлюенсеров. Особенно широкий резонанс получила история семьи Жанабыловых. Казахстанские налоговые органы начали проверять доходы популярных блогеров и требовать объяснений по поводу крупных денежных поступлений, полученных от рекламы, онлайн-продаж и других коммерческих активностей. В обществе развернулась дискуссия о том, должны ли инфлюенсеры платить налоги так же, как представители традиционного бизнеса.

Жанабыловым вынесли приговор

В целом Казахстан сегодня делает ставку на легализацию рынка блогинга и цифрового контента. В 2025 году Комитет государственных доходов сообщил о расхождениях в доходах у 594 блогеров на общую сумму 53,3 млрд тенге. После получения уведомлений многие инфлюенсеры начали подавать дополнительные налоговые декларации и уточнять свои доходы. По данным налоговых органов, рынок рекламы у популярных блогеров может приносить миллионы тенге ежемесячно, а отдельные рекламные интеграции у крупных инфлюенсеров оцениваются в сотни тысяч и даже миллионы тенге. Налоговые органы регулярно напоминают авторам контента о необходимости декларировать доходы, а проверки крупных инфлюенсеров стали частью кампании по выводу цифровой экономики из тени.