В Костанайской области продолжаются работы по ликвидации очагов возгорания сухой растительности, передает BAQ.KZ.

Пожары зафиксированы в Камыстинском и Наурзумском районах. Между селами Уркаш и Дружба огонь удалось локализовать — распространения пламени на новые участки не происходит.

Для усиления группировки был привлечён вертолет МИ-8 "Казавиаспас" Министерства по чрезвычайным ситуациям РК. Воздушное судно уже совершило 16 водосбросов, сбросив около 48 кубических метров воды. Кроме прямого тушения пожара, экипаж выполняет аэровизуальное обследование территории, помогая с воздуха выявлять новые возможные очаги.

На данный момент угрозы населенным пунктам и лесному фонду нет. Ситуация находится под постоянным контролем со стороны МЧС Казахстана.

Напомним, в Костанайской области спасатели борются с сильным пожаром.