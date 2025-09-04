Вертолёт МЧС тушит пожар в степях Костанайской области
В Костанайской области на борьбу со степным пожаром подняли вертолет МЧС.
В Костанайской области продолжаются работы по ликвидации очагов возгорания сухой растительности, передает BAQ.KZ.
Пожары зафиксированы в Камыстинском и Наурзумском районах. Между селами Уркаш и Дружба огонь удалось локализовать — распространения пламени на новые участки не происходит.
Для усиления группировки был привлечён вертолет МИ-8 "Казавиаспас" Министерства по чрезвычайным ситуациям РК. Воздушное судно уже совершило 16 водосбросов, сбросив около 48 кубических метров воды. Кроме прямого тушения пожара, экипаж выполняет аэровизуальное обследование территории, помогая с воздуха выявлять новые возможные очаги.
На данный момент угрозы населенным пунктам и лесному фонду нет. Ситуация находится под постоянным контролем со стороны МЧС Казахстана.
Напомним, в Костанайской области спасатели борются с сильным пожаром.
