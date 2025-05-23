В парке Коктал в столичном районе Сарыарка в рамках экологической акции "Таза Қазақстан" в честь 100-летия физкультурно-спортивного общества "Динамо" высажено 150 саженцев сосны, передаёт BAQ.KZ.

Эта инициатива не только показала вклад общества в защиту окружающей среды, но и стала важным шагом в пропаганде здорового образа жизни, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

В мероприятии приняли участие председатель совета ветеранов МВД, генерал-майор милиции Омирзак Болсамбеков, начальник департамента специальной и мобилизационной подготовки МВД Республики Казахстан, генерал-майор полиции Сабыр Жусупбеков, заместитель руководителя управления физической культуры и спорта Астаны Азамат Агзамов, игроки столичного футбольного клуба "Женис", а также известные спортсмены и тренеры. Участники акции отметили важность экологической культуры, которая служит примером для подрастающего поколения.

"Это мероприятие является ярким примером того, как общество "Динамо" отмечает 100-летие не только празднованием, но и конкретным действием, направленным на охрану природы. Особое место в истории общества занимают не только спортивные победы, но и сопереживание стране, обществу", — сказал первый заместитель председателя физкультурно-спортивного общества "Динамо" города Астаны Болат Абильдинов.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области высадили более 14 млн деревьев.