Более 221 млн тенге заработали на продаже вейпов в Акмолинской области
Продукцию продавали через социальные сети и доставляли курьерскими службами. Организатор схемы арестован.
Сегодня 2026, 09:33
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Сегодня 2026, 09:33Сегодня 2026, 09:33
72Фото: unsplash.com
В Акмолинской области пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной продажей вейпов, ароматизаторов и жидкостей к ним.
По данным АФМ, для сбыта продукции использовались онлайн-магазины в социальных сетях, а доставка осуществлялась курьерскими службами.
В целях сокрытия противоправной деятельности участниками схемы применялись меры конспирации, включая использование дропперов для приема и обналичивания денежных средств.
Сумма преступного дохода составила свыше 221 млн тенге. С санкции суда наложен арест на квартиру и автомашину подозреваемых.
Организатор помещен под стражу.
Расследование продолжается.
Ранее в Казахстане ликвидировали вейповую ОПГ с оборотом 700 миллионов тенге.
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