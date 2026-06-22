Более 221 млн тенге заработали на продаже вейпов в Акмолинской области

В Акмолинской области пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной продажей вейпов, ароматизаторов и жидкостей к ним.

По данным АФМ, для сбыта продукции использовались онлайн-магазины в социальных сетях, а доставка осуществлялась курьерскими службами.

В целях сокрытия противоправной деятельности участниками схемы применялись меры конспирации, включая использование дропперов для приема и обналичивания денежных средств.



Сумма преступного дохода составила свыше 221 млн тенге. С санкции суда наложен арест на квартиру и автомашину подозреваемых.

Организатор помещен под стражу.



Расследование продолжается.

Ранее в Казахстане ликвидировали вейповую ОПГ с оборотом 700 миллионов тенге.