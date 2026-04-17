Видео с «кровью» из колодца в Щучинске: акимат дал подробный ответ по ситуации

В социальных сетях распространяется видео из Щучинска, на котором из технического колодца течёт жидкость, похожая на кровь. После резонанса в акимате Бурабайского района, корреспондент BAQ.KZ выяснила все подробности.

Как сообщили в пресс-службе, после публикации видео на место направили бригаду, которая провела вскрытие колодца.

«Мы направили бригаду, колодец полностью вскрыли. Работы проводились на значительной глубине, чтобы убедиться, что никаких останков нет. Если бы они были обнаружены, мы бы их утилизировали в установленном порядке», - отметили в акимате.

По результатам обследования никаких останков животного обнаружено не было.

История началась ещё в прошлом году

В акимате подтвердили, что инцидент с лошадью действительно имел место ранее.

«Факт падения лошади в колодец мы не отрицаем. Это произошло в прошлом году. У хозяйки имеется видео, на котором видно, что животное находилось внутри. Наши сотрудники также выезжали тогда», - сообщили в пресс-службе.

По словам представителей акимата, позже начались разбирательства по принадлежности объекта.

«Когда начали устанавливать, кому принадлежит колодец, выяснилось, что он нигде не числится и не состоит на балансе. В связи с этим начались судебные разбирательства», - пояснили в ведомстве.

В акимате допускают, что труп животного могли убрать после возникновения конфликта.

«Предположительно, в прошлом году лица, имеющие отношение к этому колодцу, могли самостоятельно вывезти труп лошади. Вероятно, это было сделано без уведомления, чтобы избежать конфликта», - сообщили в пресс-службе.

При этом подчёркивается, что на сегодняшний день обвинения никому не предъявляются.

«Мы никого не обвиняем. В настоящее время проводится проверка. Если трупа нет, значит оно было вывезено, однако сейчас устанавливается, кому принадлежит данный колодец», - отметили в акимате.

Во время вскрытия колодца специалисты выявили дополнительные обстоятельства.

Как оказалось, в ходе работ выявлено, что через данный колодец проходят сточные воды, предположительно относящиеся к системе очистных сооружений. В настоящее время проводится проверка, чтобы установить источник.

Отмечается, что рядом находится искусственный водоём, где купание запрещено, поскольку он предназначен для талых вод.

17 апреля были отобраны пробы воды для лабораторного анализа, в том числе на наличие биологических примесей.

«После получения результатов экспертизы будет установлено, откуда поступает жидкость, является ли она кровью, а также кому принадлежат сети. До получения официальных заключений делать окончательные выводы преждевременно», - подчеркнули в акимате.

В ведомстве добавили, что по итогам проверки будут приняты соответствующие меры.

Ситуация остаётся на контроле местных исполнительных органов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что источник загрязнения в Щучинске связали с частным мясокомбинатом.