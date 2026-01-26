Министерство здравоохранения Казахстана сообщило, что в стране не зарегистрированы случаи заражения вирусом Нипах. На текущий момент эпидемиологическая ситуация остается стабильной и находится под контролем. Однако, на всех пунктах пропуска через госграницу усилен санитарно-карантинный контроль из-за эпидситуации в Индии, передает BAQ.KZ.

– Особое внимание уделяется лицам, прибывающим из Индии и других стран Юго-Восточной Азии, где зарегистрированы случаи заболевания. Перечень неблагополучных по данной инфекции стран пересматривается и обновляется на постоянной основе.



Медицинские организации приведены в готовность на случай возможного завоза инфекции. Обеспечена готовность бригад экстренной медицинской помощи и инфекционных стационаров, сформированы неснижаемые запасы лекарственных средств, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, – говорится в сообщении Минздрава РК.

В ведомстве отметили, что вирус Нипах относится к зоонозным инфекциям и передается человеку от животных, в том числе летучих мышей и свиней, а также при тесном контакте с инфицированным человеком. Возможна передача через загрязненные продукты питания и напитки. Болезнь может сопровождаться высокой температурой, головной болью, общей слабостью, а в тяжелых случаях — поражением центральной нервной системы и развитием пневмонии.

– Специфического лечения и одобренной вакцины против вируса Нипах на сегодняшний день не существует, медицинская помощь носит симптоматический характер, – отметили в Минздраве РК.

В ведомстве также рекомендуют гражданам, планирующим поездки в эндемичные страны, соблюдать меры личной профилактики и при появлении симптомов заболевания после возвращения незамедлительно обращаться за медицинской помощью, информируя врача о стране пребывания.





