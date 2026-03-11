В социальных сетях распространяется ролик девушки по имени Альфия, которая рассказывает историю о пересадке сердца. По ее словам, донором якобы стал ее парень, который прошёл обследование и "завещал" свое сердце именно ей. Видео быстро стало вирусным и вызвало активное обсуждение. Корреспондент BAQ.kz выяснил, возможно ли такое в реальности и допускает ли казахстанское законодательство передачу сердца конкретному человеку.

Что за видео

В ролике девушка рассказывает, что проблемы с сердцем у нее начались в 19 лет, после чего она якобы была внесена в лист ожидания на трансплантацию. По ее словам, в сентябре 2025 года ей сообщили о наличии донора, после чего последовали госпитализация, реанимация и операция.

Далее автор видео утверждает, что ее парень тайно прошел обследование, подписал согласие и "завещал" свое сердце именно ей.

История быстро получила большой отклик в интернете. Пользователи активно делились роликом, обсуждали романтичность поступка и оставляли тысячи комментариев.

Чтобы проверить достоверность такой информации, редакция обратилась за разъяснением в Республиканский центр по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг.

Комментарий Республиканского центра по координации трансплантации

В Республиканском центре по координации трансплантации заявили, что такой сценарий в Казахстане невозможен.

По их словам, в стране нельзя подписать документ и передать свое сердце конкретному человеку. Сердце не может быть "завещано" при жизни, поскольку относится к жизненно важным органам. Прижизненное донорство в Казахстане допускается только в отношении почки и части печени.

"Никто не вправе лишить человека жизни даже при наличии его письменного согласия. В случае посмертного донорства обязательными условиями являются констатация смерти мозга, решение врачебной комиссии и соблюдение всех предусмотренных законом процедур", - подчеркнули в центре.

В центре также подчеркнули, что органы не передаются адресно конкретному человеку по личной договоренности. Подбор реципиента осуществляется через специальную систему на основании медицинских показателей совместимости. При этом рассматриваются несколько кандидатов, а окончательное решение принимается исключительно по строгим медицинским критериям.

Специалисты отмечают, что, какой бы трогательной ни казалась подобная история, она противоречит реальным правилам трансплантации. По их словам, романтизация темы "завещанного сердца ради любви" создает опасную иллюзию там, где речь идет о жестко регламентированных медицинских процедурах и человеческой жизни.

В Республиканском центре по координации трансплантации призвали граждан доверять только официальной информации о посмертном донорстве и трансплантации.

Ранее в Министерстве здравоохранения сообщали, что в 2025 году 12 671 человек в Казахстане дали согласие на посмертное донорство. По данным ведомства, за последние три года число таких решений выросло почти в три раза. В Минздраве отмечают, что всё больше людей осознанно принимают решение о посмертном донорстве, понимая, что это может спасти жизни других пациентов.