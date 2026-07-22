Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева опубликовала обращение, в котором заявила о своем согласии на посмертное донорство и призвала казахстанцев задуматься о важности этой темы, передает BAQ.KZ.

По словам министра, поводом для публикации стал документальный фильм «4739», снятый агентством «Хабар». Она отметила, что картина рассказывает не только о возможностях современной трансплантологии, но и о человеческих судьбах, надежде и ценности жизни.

Балаева напомнила, что сегодня в Казахстане 4 739 человек ожидают трансплантацию, среди них 125 детей.

«Ответственно заявляю, что даю согласие на посмертное донорство. Потому что решение одного человека может подарить другому возможность продолжать жить вопреки всему», – написала министр.

Она подчеркнула, что решение стать донором должно оставаться исключительно личным выбором каждого человека и каждой семьи.

По словам Балаевой, обсуждать вопросы донорства необходимо не через призму страха, а с пониманием, ответственностью и глубоким уважением к человеческой жизни.

Документальный фильм «4739» выйдет в эфир 24 июля в 19:30 на телеканале 24KZ.

Напомним, вчера в Астане состоялась презентация документального фильма «4739», посвященного судьбам казахстанцев, ожидающих трансплантации органов. В показе приняли участие министр культуры и информации Аида Балаева, общественные деятели, врачи, доноры и реципиенты, общественные активисты и представители СМИ. Документальный фильм подготовили журналист телеканала 24KZ Назерке Токжан и режиссер Берик Шаров. Его героями стали люди, для которых ожидание донорского органа превратилось в ежедневную борьбу не только с болезнью, но и со временем.

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