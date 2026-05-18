Вице-премьер раскритиковал модернизацию аэропорта и поставил жесткие сроки

Первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев в ходе рабочей поездки в Алматы ознакомился с реализацией транспортно-логистических, энергетических, индустриальных и туристических проектов, передает BAQ.kz.

В объезде приняли участие аким города Дархан Сатыбалды, представители акимата и профильных ведомств.

Аэропорт Алматы: завершить до 1 июля

В ходе посещения Международный аэропорт Алматы вице-премьер ознакомился с проектами модернизации инфраструктуры.

Новый международный терминал площадью 56 тыс. квадратных метров был введен в эксплуатацию в 2024 году. Благодаря инвестициям в размере 93 млрд тенге пропускная способность аэропорта увеличилась до 14 млн пассажиров в год.

Однако, несмотря на масштабные вложения, темпы работ вызвали критику.

"Модернизация Международного аэропорта Алматы – это стратегическое решение, направленное на превращение Казахстана в один из ключевых авиационных хабов Центральной Азии. Однако темпы работ крайне низкие. Алматы – один из наших красивейших городов, который посещает большое количество туристов. Строительные работы на территории аэропорта, которые портят облик города и создают неудобства для туристов, необходимо завершить до 1 июля", - заявил Налибаев.

Он подчеркнул, что модернизация аэропорта является стратегическим проектом для превращения Казахстана в авиационный хаб региона.

Подтопление терминала и требования к качеству

Отдельно вице-премьер остановился на недавнем подтоплении терминала после сильного дождя, которое вызвало общественный резонанс.

"Главным критерием работы является качество", - отметил он, поручив акимату обеспечить интеграцию аэропорта с городской транспортной системой, включая перспективное метро.

Вокзал "Алматы-1": неудобства для пассажиров

Также Налибаев проверил реконструкцию вокзала "Алматы-1", где работы продолжаются с прошлого года.

По его словам, ситуация на объекте вызывает серьезные вопросы.

"В настоящее время для них круглый год создаются неудобства. Запланированные работы не доведены до конца, из-за чего пассажиры сталкиваются с трудностями. Темпы работ на столь важном объекте, расположенном в крупном мегаполисе, не выдерживают никакой критики. Наступает сезон летних отпусков. Поэтому работы необходимо ускорить. В истории нашей страны ранее не было случаев, когда одновременно проводилась модернизация 121 вокзала. Этот важный проект, реализуемый по специальному поручению Главы государства, необходимо выполнить качественно и в установленные сроки", - подчеркнул он.

Ежедневно вокзал обслуживает до 12 тысяч человек в летний период, однако модернизация до сих пор не завершена.

Вице-премьер поручил Қазақстан Темір Жолы ускорить работы и обеспечить их завершение в кратчайшие сроки.

"Поручаю руководству «Қазақстан Темір Жолы» в кратчайшие сроки завершить работы на вокзале Алматы-1. Акимат города должен ежедневно контролировать ход и темпы работ. Данный вопрос находится на строгом контроле Правительства", - сказал он.

БАКАД: проблемы с землей и инфраструктурой

В рамках поездки также рассмотрели ход работ по развитию Большая Алматинская кольцевая автодорога.

На ряде участков строительство замедляется из-за проблем с выкупом земель. Например, на одном из направлений из 410 участков выкуплено лишь 118.

Кроме того, работы задерживаются из-за сложностей с переносом линий электропередачи.

Вице-премьер поручил ускорить реализацию проекта, подчеркнув его важность для транспортной системы Алматы.

По итогам поездки Нурлыбек Налибаев поручил ускорить реализацию ключевых инфраструктурных проектов и усилить контроль со стороны акимата.

"Данный вопрос находится на строгом контроле Правительства", - подчеркнул он.

Читай также: Нурлыбек Налибаев стал первым заместителем премьер-министра