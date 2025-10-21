Государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан стал важным этапом в развитии стратегических отношений между двумя странами. Как отмечают аналитики, нынешний уровень взаимодействия Баку и Астаны отличается устойчивой динамикой и высоким уровнем доверия, а итоги переговоров могут заложить основу для новых совместных инициатив в экономике, транспорте и технологиях. Подробнее – в материале корреспондента BAQ.KZ.

Доверие лидеров – основа стратегического партнёрства

Отношения Казахстана и Азербайджана сегодня находятся на высоком уровне стратегического партнёрства, подчеркнула эксперт. Этому способствует историческая и культурная общность народов, совпадение интересов, а также выстроенный за последние годы прочный политический диалог.

"Две страны выстроили устойчивую и динамично развивающуюся модель кооперации, основанную на исторической и культурной общности, взаимном доверии и совпадении интересов", - отметила эксперт Института евразийской интеграции Амина Косбаева.

Особое значение имеет личное доверие между президентами Касым-Жомартом Токаевым и Ильхамом Алиевым. По словам Косбаевой, именно регулярные контакты и открытый диалог на высшем уровне делают двусторонние отношения не только активными, но и предсказуемыми, что ускоряет принятие решений и облегчает реализацию совместных проектов.

"Личное доверие и постоянный диалог между президентами двух стран – Касым-Жомартом Токаевым и Ильхамом Алиевым – играют важную роль в устойчивом развитии двусторонних отношений. Данный фактор отражает не только активное развитие партнерства, но и предсказуемость направлений взаимодействия, что служит катализатором для ускорения принятия решений и эффективной реализации совместных инициатив", - подчеркнула эксперт.

Средний коридор: новый уровень транзитной автономии региона

Одной из ключевых тем визита стало обсуждение развития Среднего транспортного коридора, связывающего Китай и Европу через Казахстан, Каспий и Азербайджан. Косбаева отмечает, что этот проект выходит за рамки транспортной логистики и становится стратегическим инструментом для усиления автономии региона и повышения его роли в глобальной системе грузоперевозок.

"Упоминая Средний коридор, важно отметить предназначение данного маршрута как инструмента укрепления транзитной автономии региона и повышения роли двух стран в глобальной системе грузоперевозок", – пояснила Косбаева.

Совместные инициативы в области "умных" технологий, цифровых платформ и кибербезопасности способны придать развитию коридора дополнительный импульс, открывая Казахстану и Азербайджану доступ к новым перспективным рынкам и создавая условия для привлечения инвестиций.

Новые цепочки поставок и инвестиционные возможности

Эксперт также обращает внимание на перспективы сотрудничества в конкретных секторах экономики. Формирование казахстанско-азербайджанских цепочек поставок может стать важным направлением кооперации в аграрной, нефтехимической и машиностроительной отраслях. Это позволит обеим странам не только расширить торговлю, но и повысить устойчивость к внешним рискам и колебаниям мировых рынков.

"Привлекательным направлением в этом контексте также является формирование казахстанско-азербайджанских цепочек поставок в аграрной, нефтехимической и машиностроительной отраслях", – подчеркнула Косбаева.

Как отмечает эксперт, визит Ильхама Алиева в Астану стал не только подтверждением высокого уровня политического диалога, но и сигналом к дальнейшему углублению сотрудничества – от транспортной логистики и энергетики до цифровой трансформации и промышленной кооперации.

"В перспективе можно ожидать дальнейшее усиление взаимоотношений между Казахстаном и Азербайджаном, в том числе в рамках Организации тюркских государств и продвижения проекта Среднего коридора", – резюмировала Амина Косбаева.

Визит президента Азербайджана подтвердил: отношения двух стран вышли за рамки традиционного партнёрства и становятся системообразующим фактором развития всего тюркского региона, открывая новые возможности для экономики и геополитического влияния как Казахстана, так и Азербайджана.

