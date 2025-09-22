Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в 80-й сессии Генассамблеи ООН. Глава государства проведет переговоры с руководителями ряда государств и международных организаций. О главных целях визита Президента Казахстана в США и его значении для внешней политики страны корреспондент BAQ.KZ побеседовал с политологами.

Казахстан –"средняя" держава

Для любой страны крайне важно участвовать в заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН, подчеркивает политолог Талгат Калиев. Он отмечает, что особенно сегодня, в условиях турбулентности и серьезных перемен в мире, необходимо не только владеть внешнеполитической повесткой, но и пытаться оказывать влияние на её формирование.

"В этом контексте напомню, что Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой реформирования ООН, и она уже получила определенную поддержку. Это позволяет Казахстану заявлять о своей субъектности в мировой политике, а не оставаться лишь ее объектом. Нас сегодня относят к категории средних держав - стран, способных влиять на международную повестку, и мы должны соответствовать этому статусу. Кроме того, в Казахстане планируется открытие регионального офиса ООН, который будет курировать вопросы по всей Центральной Азии. Это придает нашей стране качественно новую роль в системе Организации Объединённых Наций и усиливает ее позиции. Поэтому визит президента в Нью-Йорк является чрезвычайно важным", - сказал политолог.

По его мнению, открытие офиса международной организации в Алматы может обозначать, что Казахстан может получить новую, более высокую роль в Центральной Азии.

"Эта инициатива принадлежит президенту Токаеву и уже поддержана на уровне ООН, сейчас она находится в стадии практической реализации. Открытие офиса станет важным шагом. Казахстану предстоит соответствовать новой роли, повышать демократические стандарты, укреплять человеческий капитал. В страну будут приезжать представители международных организаций, здесь будут решаться вопросы региональной политики и реализовываться гуманитарные программы по линии ООН. Для Алматы это придаст особое значение как региональному центру", - говорит политолог.

На вопрос о возможной встрече Касым-Жомарта Токаева с бывшим президентом США Дональдом Трампом политолог ответил, что такой сценарий не исключён в кулуарах, однако он не входит в официальную программу визита и вряд ли станет его ключевой частью.

"Даже если встреча произойдет, она вряд ли затронет серьезные вопросы, так как подобные контакты на высшем уровне тщательно готовятся заранее: согласовывается повестка, обсуждаются возможные соглашения, идет длительная работа на уровне дипломатических ведомств и посольств. Поэтому, если встреча и состоится, стратегического значения она иметь не будет".

"Не только дипломатия"

Политолог Канат Оспанов отмечает, что рабочий визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк имеет несколько ключевых измерений.

По его словам, участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН дает Казахстану возможность заявить о себе как о государстве, традиционно выступающем за многостороннюю дипломатию, ядерное разоружение и мирное урегулирование конфликтов. В нынешних условиях геополитической турбулентности страна продолжает позиционировать себя как "мост" между Востоком и Западом, что придаёт ее роли особую значимость.

Кроме того, встречи с мировыми лидерами и руководителями международных организаций позволяют Астане укреплять статус одного из центров региональной стабильности. Казахстан демонстрирует готовность вести равноправный диалог как с США и Европой, так и с государствами Азии.

"Не менее важным направлением станут контакты с американским бизнесом. Речь идет не только о привлечении инвестиций в сырьевой сектор, но и о развитии стратегических отраслей. Так, Президент Токаев в последнее время акцентирует внимание на развитии искусственного интеллекта, рассматривая его как драйвер будущего экономического роста. Встречи с руководителями технологических гигантов США могут открыть для Казахстана новые возможности - трансфер технологий, образовательные программы, совместные проекты в сфере ИИ и big data. Для страны, стремящейся уйти от сырьевой зависимости, это направление особенно актуально", - говорит политолог.

По его словам, интересным фоном визита служат сообщения о возможной поездке Дональда Трампа в Казахстан. Позитивные комментарии бывшего президента США в адрес Касым-Жомарта Токаева усиливают восприятие Казахстана в американском политическом и бизнес-сообществе. Даже если визит Трампа в ближайшее время не состоится, сама повестка диалога с США приобретает дополнительный вес.

Он подчеркнул, что визит Токаева в Нью-Йорк - это не только дипломатия, но и практические шаги по укреплению экономических связей. Для Казахстана это шанс привлечь инвестиции, новые технологии и закрепить статус надёжного партнера для глобального бизнеса.

Ранее Трамп намекнул на визит в Казахстан и похвалил Токаева. Трамп также рассказал о состоявшемся разговоре с Касым-Жомартом Токаевым. По его словам, беседа прошла в позитивном ключе.