  • 20 Июля, 21:52
  • BAIGENEWS

Владельца аквапарка в Атырау отправили под домашний арест после отравления детей

После массового отравления, в результате которого пострадали более десятка детей, руководство водного комплекса оказалось под следствием.

Сегодня, 21:20
АВТОР
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f.azh.kz Сегодня, 21:20
Сегодня, 21:20
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Фото: f.azh.kz

В Атырау задержан директор аквапарка Palma, где 13 июля произошло массовое отравление хлорсодержащими веществами, передает BAQ.KZ. Как сообщило издание Ак Жайык, в отношении мужчины суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. 

Тот день посетители Palma запомнят надолго. В бассейне, по словам очевидцев, резко усилился запах хлора, вода помутнела, а дети начали задыхаться. Родители в панике выносили малышей из зоны отдыха, вызовы в скорую поступали один за другим. По информации медиков, пострадали более 15 человек, из них 13 — несовершеннолетние. Трое детей в тяжёлом состоянии были доставлены в реанимацию.

Предварительно установлено, что причиной ЧП стала ошибка в дозировке хлорных реагентов. Руководство аквапарка признало наличие технической неисправности, после чего объект был закрыт. Прокуратура и ДЧС начали проверку, следствие продолжается.

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