В Атырау задержан директор аквапарка Palma, где 13 июля произошло массовое отравление хлорсодержащими веществами, передает BAQ.KZ. Как сообщило издание Ак Жайык, в отношении мужчины суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Тот день посетители Palma запомнят надолго. В бассейне, по словам очевидцев, резко усилился запах хлора, вода помутнела, а дети начали задыхаться. Родители в панике выносили малышей из зоны отдыха, вызовы в скорую поступали один за другим. По информации медиков, пострадали более 15 человек, из них 13 — несовершеннолетние. Трое детей в тяжёлом состоянии были доставлены в реанимацию.

Предварительно установлено, что причиной ЧП стала ошибка в дозировке хлорных реагентов. Руководство аквапарка признало наличие технической неисправности, после чего объект был закрыт. Прокуратура и ДЧС начали проверку, следствие продолжается.