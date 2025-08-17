Владимир Зеленский готовится к встрече с Дональдом Трампом
Лидер Украины считает, что нужен разговор именно на уровне лидеров.
Сегодня, 12:31
117Фото: Report
Президент Украины Владимир Зеленский готовится к встрече с лидером США Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале, передает BAQ.KZ.
Напомним, встреча лидеров Украины и США назначена на понедельник, 18 августа 2025 года.
"Готовимся к встрече в понедельник с Президентом Трампом. Благодарен за приглашение. Важно, что все соглашаются, что нужен разговор именно на уровне лидеров, чтобы выяснить все детали и определить, какие шаги необходимы и сработают", - написал Владимир Зеленский.
Ранее Президент США Дональд Трамп провел продолжительный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого и договорились о встрече.
